(Di domenica 1 agosto 2021) (Adnkronos) – “Chiediamo unadelsulla trattativa per la cessione Mps” che vede in campo “ministero e gruppo Unicredit, presieduto dall’ex colPadoan”. E’ quanto ha chiesto in Aula il deputato Guglielmo Picchi, della. “Unaprima della pausa estiva”, conclude Picchi. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

TV7Benevento : Mps, Lega chiede informativa urgente a ministro Franco... - Erminio58810238 : @ManfrediPotenti @matteosalvinimi @SusannaCeccardi @mariololini @AngeloCiocca @LegaSalvini @Noiconsalvini… - SienaFree : Mps, Landi (Lega): ''Da Padoan a Padoan, sono solo coincidenze?'' - GazzettadiSiena : Pietro Staderini ha risposto alle ultime dichiarazioni del Gruppo consiliare della Lega sull'accordo tra Fondazione… - infoiteconomia : Mps, Lega: ''Non sarà difficile individuare chi sta dalla parte di Siena e chi invece persegue altri interessi'' -

Ultime Notizie dalla rete : Mps Lega

"Comeguardiamo ai territori ed il Monte dei Paschi è stato l'esempio di una banca che dal ... alla creazione di quello che potrebbe essere il terzo polo italiano, trasformandoin una vera e ..."Comeguardiamo ai territori ed il Monte dei Paschi è stato l'esempio di una banca che dal ... alla creazione di quello che potrebbe essere il terzo polo italiano trasformandoin una vera e ..."Chiediamo una informativa urgente del ministro Franco sulla trattativa per la cessione Mps" che vede in campo "ministero e gruppo Unicredit, presieduto dall'ex ...GROSSETO - "Il Monte dei Paschi per la Toscana non è solo una banca, ma è un pezzo di storia economica e finanziaria della nostra Regione. La Lega dice di ...