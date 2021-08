Marcell Jacobs | l’impresa delle nostre vite Un apice che non verrà mai superato

Leggi su oasport

(Di domenica 1 agosto 2021) Oggi lo sport italiano ha toccato l’supremo della sua storia. Riteniamoci fortunati ed onorati per aver vissuto una giornata così grande, forse la più grande in assoluto ed irripetibile. Dopo quel magico 11 luglio, con il trionfo degli eroi di Wembley e la finale di Wimbledon con Matteo Berrettini, ecco un’altra data da ricordare per sempre in questa magica estate azzurra: 1° agosto 2021. Marcelha vinto la medaglia d’oro alle Olimpiadi nei 100 metri. Ancora si fa fatica a crederlo. E’ la gara regina sin dagli albori dei Giochi e sempre lo sarà. E’ la competizione che ferma il mondo, perché anche chi non è appassionato di sport si informa o ...