L’ultima volta in edicola della Gazzetta del Mezzogiorno: “Arrivederci” (Di domenica 1 agosto 2021) L’ultimo numero della Gazzetta del Mezzogiorno ha un titolo “a sette colonne”, di quelli che compaiono solo quando c’è qualcosa di veramente grosso in ballo: “Arrivederci”. Sotto, un editoriale del direttore, Michele Partipilo. Intorno, domina il bianco. “Volevamo rappresentare la sensazione di vuoto che da domani proverete voi lettori”. Già, perché quella di oggi è L’ultima stampa di uno dei più importanti quotidiani del Sud Italia, fondato nel 1887 a Bari con il nome di Corriere delle Puglie. Oggi scade infatti il contratto d’affitto del ramo d’azienda stipulato a dicembre tra la Edisud (società ... Leggi su nextquotidiano (Di domenica 1 agosto 2021) L’ultimo numerodelha un titolo “a sette colonne”, di quelli che compaiono solo quando c’è qualcosa di veramente grosso in ballo: “”. Sotto, un editoriale del direttore, Michele Partipilo. Intorno, domina il bianco. “Volevamo rappresentare la sensazione di vuoto che da domani proverete voi lettori”. Già, perché quella di oggi èstampa di uno dei più importanti quotidiani del Sud Italia, fondato nel 1887 a Bari con il nome di Corriere delle Puglie. Oggi scade infatti il contratto d’affitto del ramo d’azienda stipulato a dicembre tra la Edisud (società ...

