Incendi, Musumeci “Tra colpevoli gente che non fa prevenzione” (Di domenica 1 agosto 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “Il presidente della Regione evita di fare speculazioni di cui in questo momento non si sente assolutamente il bisogno. Più che parole, servono atti e azioni concrete. Dichiariamo lo stato di emergenza sperando che Roma possa intervenire finanziariamente per ristorare in parte i danni delle aziende private. Nel frattempo ognuno dovrebbe fare il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia. Leggi su ilmattinodisicilia (Di domenica 1 agosto 2021) PALERMO (ITALPRESS) – “Il presidente della Regione evita di fare speculazioni di cui in questo momento non si sente assolutamente il bisogno. Più che parole, servono atti e azioni concrete. Dichiariamo lo stato di emergenza sperando che Roma possa intervenire finanziariamente per ristorare in parte i danni delle aziende private. Nel frattempo ognuno dovrebbe fare il Mattino di Sicilia - Notizie dalla Sicilia.

Advertising

Agenzia_Ansa : I roghi continuano a flagellare la Sicilia e il presidente della Regione, Nello Musumeci, chiede al governo la dich… - repubblica : Incendi in Sicilia: Musumeci chiede l'intervento del governo nazionale - Regione_Sicilia : #Incendi, @Musumeci_Staff chiede lo stato di mobilitazione del servizio nazionale del @DPCgov - - ilmattinodisici : #NewsSicilia #noindex Incendi, Musumeci “Tra colpevoli gente che non fa prevenzione” - messina_oggi : Incendi, Musumeci “Tra colpevoli gente che non fa prevenzione”PALERMO (ITALPRESS) – “Il presidente della Regione ev… -