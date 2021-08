Highlights e gol Lille-Psg 1-0 | Supercoppa di Francia 2021 VIDEO

Leggi su sportface

(Di domenica 1 agosto 2021) Ilcon glie i gol di-Psg 1-0, match valido per ladi. A Tel Aviv si gioca questo primo trofeo stagionale per il calcio francese e in vantaggio ci passano i campioni in carica del campionato con Rocha e la sua botta magnifica da fuori area al 44?. Nella ripresa alcune occasioni per i ragazzi di Pochettino, ma non basta per rimetterla in piedi. In alto le immagini salienti della sfida. IL RACCONTO DEL MATCH SportFace.