Focolaio Covid nello Spezia: esordio a rischio? (Di domenica 1 agosto 2021) Lo Spezia comunica la positività di un altro giocatore. La società annulla tutti gli impegni. La prima partita del campionato è contro il Cagliari Lo Spezia deve fare i conti con una situazione piuttosto complicata. Il club, tramite i suoi canali ufficiali, comunica infatti la positività al Coronavirus di un nuovo giocatore e si trova costretto ad annullare gli impegni imminenti, come l’amichevole contro il Montebelluna prevista per oggi alle 17. Thiago Motta, che ha preso le redini della squadra dopo l’abbandono di Italiano, si trova ora a riflettere insieme al resto della società. Come comportarsi in vista dell’inizio del campionato e soprattutto ... Leggi su calcionews24 (Di domenica 1 agosto 2021) Locomunica la positività di un altro giocatore. La società annulla tutti gli impegni. La prima partita del campionato è contro il Cagliari Lodeve fare i conti con una situazione piuttosto complicata. Il club, tramite i suoi canali ufficiali, comunica infatti la positività al Coronavirus di un nuovo giocatore e si trova costretto ad annullare gli impegni imminenti, come l’amichevole contro il Montebelluna prevista per oggi alle 17. Thiago Motta, che ha preso le redini della squadra dopo l’abbandono di Italiano, si trova ora a riflettere insieme al resto della società. Come comportarsi in vista dell’inizio del campionato e soprattutto ...

Advertising

Agenzia_Ansa : La discoteca 'Papi on the Beach' di Roveredo in Piano (Pordenone), dove si è sviluppato un focolaio di Covid - fors… - MediasetTgcom24 : Friuli, focolaio Covid dopo festa in discoteca: locale chiuso per 75 giorni #Pordenone - Adnkronos : #Covid, l'allarme di Fauci: 'Ora il focolaio è tra i non vaccinati'. - Corona_SSYT : RT @GiovaQuez: Fauci: 'Sappiamo quello che dobbiamo fare, lo abbiamo ripetuto più volte ed è la verità: ci sono in questo paese 100 milioni… - CiccioniSe : RT @GiovaQuez: Fauci: 'Sappiamo quello che dobbiamo fare, lo abbiamo ripetuto più volte ed è la verità: ci sono in questo paese 100 milioni… -