Estate | traffico da bollino rosso verso le vacanze Code intorno a Firenze e in direzione Bologna

Advertising

GiaPettinelli : Estate: traffico da bollino rosso verso luoghi vacanza - Cronaca - ANSA - FirenzePost : Estate: traffico da bollino rosso verso le vacanze. Code intorno a Firenze e verso Bologna - CorriereQ : Estate: traffico da bollino rosso verso luoghi vacanza - giornaleradiofm : Approfondimenti: Estate: traffico da bollino rosso verso luoghi vacanza: (ANSA) - ROMA, 01 AGO - Traffico intenso,… - iconanews : Estate: traffico da bollino rosso verso luoghi vacanza -

Ultime Notizie dalla rete : Estate traffico

Agenzia ANSA

... ma anche parte del 2021, si sono confermati nerissimi per i vettori che hanno visto un vero e proprio crollo del. La ripresa completa per i voli aerei sembra ancora lontana L'2021 ...... coda di 2 km tra Gemona Osoppo e Carnia A14 - direzione sud: coda a tratti tra Bologna Fiera e Castel san Pietro, tra San Benedetto del Tronto e Pedaso perintenso Rallentamenti in Sicilia ...Coda di 1 km tra Firenze sud e Firenze Impruneta, Code a tratti tra Firenze Nord e Bivio A1-Variante. A22 - direzione sud: code per 2 km tra Carpi e allacciamento A1 A23 - direzione nord: coda di 2 km ...Traffico intenso, da bollino rosso, verso i luoghi di vacanza nella prima domenica d'agosto. I volumi sono intensi soprattutto lungo la direttrice Nord-Sud. Lo rileva Viabilità Italia. (ANSA) ...