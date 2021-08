Dave Bautista | Guardiani della Galassia mi ha salvato dalla povertà

(Di domenica 1 agosto 2021) In occasione di un'intervista con IGN,ha parlato didissestata situazione finanziaria in cui versava prima di interpretare il film diretto da James Gunn. Nel corso di una nuova intervista per IGN,si è soffermato a parlare die ha ringraziato il film di James Gunn per averloda una dissestata situazione finanziaria. A proposito di...

