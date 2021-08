Covid | cala il numero dei contagi 5 321 | ma il tasso di positività si alza a 3 | 17%

Leggi su huffingtonpost

(Di domenica 1 agosto 2021) Nel nuovo bollettino del ministero della Salute scende ildei nuovi positivi, ma aumenta ildi. Sono 5.321 i positivi ai testindividuati nelle ultime 24 ore, secondo i dati del ministero della Salute. Ieri erano stati 6.513. Sono invece 5 le vittime in un giorno (ieri erano state 16). Sono 167.761 i tamponi molecolari e antigenici per il coronavirus effettuati nelle ultime 24 ore in Italia. Ieri erano stati 264.860. Ildiè del 3,17%, in netto aumento rispetto al 2,4% di ieri. Salgono anche le terapie intensive. Sono 230 i pazienti ...