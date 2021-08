Correa e Sarri | la scelta dopo il faccia a faccia

(Di domenica 1 agosto 2021) ROMA - C'è anchea Formello ora, il Tucu è tornato dalle vacanze per affrontare il suo futuro. Possibile che non sia più alla Lazio, l'argentino ha avuto unconper ...

Joaquin Correa ieri è arrivato a Formello, si è allenato regolarmente con il gruppo e al termine della seduta è stato chiamato nell'ufficio di Sarri per una chiacchierata. Per discutere faccia a faccia del suo futuro. L'attaccante argentino ha manifestato la sua volontà di cambiare aria: i nerazzurri ci pensano in caso di addio a Lautaro. Correa parte per la Germania. Nonostante abbia già parlato con Sarri e abbia confermato l'intenzione di lasciare la Lazio, il Tucu è convocato per il ritiro di Marenfield.