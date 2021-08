Contagi e ricoveri in terapie intensive continuano a salire | 5 morti e oltre cinquemila casi Sale il tasso di positività al 3 | 17%

(Di domenica 1 agosto 2021) Sono 5.321 i nuovidi coronavirus in Italia, condial 3,2%. Cinque i, ieri erano sedici. Crescono le(+16, 230) e iordinari (+103, 1954). Intanto la campagna vaccinale in Italia procede al ritmo di 500mila dosi al giorno: il 60% degli italiani over 12 è immunizzato. Fra tre giorni è previsto il Cdm sul Green Pass per i trasporti e sulla scuola. Il coordinatore del Cts Locatelli: "Decisivo vaccinare gli adolescenti".così a 4.355.348 il numero di persone che hanno contratto il virus ...

... aumentano, invece, iin degenza passando dai 196 posti letto occupati ieri ai 218 di oggi. Complessivamente dall'inizio della pandemia iaccertati nell'Isola solo 62.365. Non si ...... aumentano, invece, iin degenza passando dai 196 posti letto occupati ieri ai 218 di oggi. Complessivamente dall'inizio della pandemia iaccertati nell'Isola solo 62.365. Non si ...Sono 581 i nuovi casi di Covid19 registrati nelle ultime 24 ore in Sicilia a fronte di 9.282 tamponi processati nell’isola. L’incidenza risale fino quasi al 6,3% per effetto del numero più basso di ta ...Sono 522 i nuovi casi di Coronavirus in Lombardia, con zero decessi. Aumentano i ricoveri sia in ospedale, dove sono 208 i pazienti Covid, sia in terapia intensiva, dove i degenti sono 27. Ecco i dati ...