Clima impazzito, la mappa del disastro in tempo reale: Europa, la nazione spazzata via (Di domenica 1 agosto 2021) Il dramma del riscaldamento Climatico è sotto agli occhi di tutti. E quanto emerge dalla mappa interattiva creata da Climate Central, associazione no profit americana specializzata sul tema, è davvero inquietante. Il succo del discorso? Gran parte dell'Irlanda entro il 205 finirà sott'acqua se non verranno prese misure drastiche, il tutto ovviamente a causa dell'innalzamento dei mari. La mappa, costruita sulla base dalle stime effettuate dagli scienziati, mostra il futuro dell'Irlanda per i prossimi trent'anni. E, nel dettaglio, lo scenario è preoccupante per gli abitanti di cinque contee. Le aree che potrebbero ...

