24 ore di Spa - La Ferrari torna a vincere con Iron Lynx

(Di domenica 1 agosto 2021) Laha vinto la 24 Ore di Spa-Francorchamps, la gara più attesa del GT World Challenge Europe. Il teamconquista uno strepitoso successo grazie alla guida impeccabile del trio Pier Guidi, Ledogar, Nielsen, rompendo un digiuno che per il Cavallino Rampante durava da 17 anni. Si chiude così un decennio di dominio tedesco sul circuito delle Ardenne, ma la soddisfazione va anche oltre: nella classe Pro-Am, straordinaria doppietta per le due 488 GT3 Evo 2020 di AF Corse guidate da Duncan Cameron, Matt Griffin, Rino Mastronardi e Miguel Molina davanti alla gemella numero 52 di Louis Machiels, Andrea Bertolini, Alessio Rovera e ...

quattroruote : La #Ferrari rompe un digiuno di 17 anni e torna a vincere nella classe PRO della 24 Ore di Spa Francorchamps -->… - LiveGPit : #GTWorldChEu 24 Ore Spa: Ferrari svetta nel finale su Audi! ?? @luca_pelle2508 ?? - F1inGenerale_ : 24 ore di #Spa - Trionfo #Ferrari - Iron Lynx nel finale sul bagnato #Spa24h ?????? I #GTWorldChEu #F1inGenerale… - IadevaiaLorenzo : La #Ferrari @IronLynx_ trionfa nella 24 ore di Spa, più importante gara endurance GT. Pier Guidi/Nielsen/Ledogar ha… - Carlomrtz : la #Ferrari488 ???? di @IronLynx_ vince.!!..la 24 ore di Spa #Spa24H 2021 @24HoursofSpa #essereFerrari anche in endur… -

