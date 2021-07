Scontro in monopattino elettrico contro un' auto | 48enne rovina a terra e finisce all' ospedale

(Di sabato 31 luglio 2021) ANCONA - Grave incidente poco prima di mezzanotte in piazza Kennedy, dove si sono scontrati, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, uncondotto da un cittadino del ...

Stava percorrendo la declassata con il monopattino elettrico, dove non poteva andare, quando ha perso il controllo del mezzo, è caduto e ha innescato una carambola che ha coinvolto ben quattro auto. Un comportamento quantomeno imprudente ...
ANCONA - Grave incidente poco prima di mezzanotte in piazza Kennedy, dove si sono scontrati, per cause ancora al vaglio della Polizia Stradale, un monopattino elettrico condotto da un cittadino del Bangladesh 48enne ed una fiat 500 con a bordo tre ragazze. Ad avere la peggio l'uomo che è violentemente rovinato sull'asfalto: è stato portato dai ...