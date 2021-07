Pisa | il corpo carbonizzato ritrovato in un campo è dello studente scomparso 6 giorni fa

(Di sabato 31 luglio 2021) Il cadaveretrovato lo scorso 25 luglio in una San Giuliano Terme, provincia di, èuniversitario Francesco Pantaleo,dalno un giorno prima della scoperta della salma. Ilè stato identificato con la comparazione del Dna dei campioni biologici concessi agli inquirenti dai familiari del ragazzo. L’esame della Tac eseguito negli scorsi, secondo fonti investigative, non avrebbe rivelato ferite precedenti agli effetti delle fiamme.

...dal confronto del cadavere carbonizzato ritrovato domenica sera e il caso dello studente siciliano scomparso ail 24 luglio, Francesco Pantaleo. L'esame del DNA ha confermato che quelè ...Ilè stato avvolto dalle fiamme nel luogo stesso in cui è stato ritrovato: vicino però non ... che dista circa 6 km dal centro di: cioè se lo studente ci sia arrivato a piedi oppure perché ...PISA - È di Francesco Pantaleo, lo studente universitario 23enne di Marsala (Trapani), scomparso da Pisa il 24 luglio, il corpo ritrovato carbonizzato nel tardo pomeriggio di domenica scorsa nelle cam ...L’hanno trovato carbonizzato il 25 luglio in un campo di San Giuliano Terme, in provincia di Pisa. E ora, grazie alla comparazione del Dna dei campioni biologici, è arrivata la conferma che si tratta ...