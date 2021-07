I carabinieri salvato il gatto dal fuoco (Di sabato 31 luglio 2021) Foggia - Una candela accidentalmente rovesciatasi si un materasso e un'abitazione di San Nicandro Garganico all'improvviso avvolta dalle fiamme. L'incendio è divampato tra piano terra e primo piano: ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di sabato 31 luglio 2021) Foggia - Una candela accidentalmente rovesciatasi si un materasso e un'abitazione di San Nicandro Garganico all'improvviso avvolta dalle fiamme. L'incendio è divampato tra piano terra e primo piano: ...

Ultime Notizie dalla rete : carabinieri salvato I carabinieri salvato il gatto dal fuoco I carabinieri lo hanno rocambolescamente raggiunto dal balcone di un'abitazione vicina, poi allungandogli una trave in legno sulla quale avevano sistemato un piattino con dell'acqua. Così il piccolo ...

Bagnanti trovano tartaruga impigliata, salvata dai carabinieri a Fogliano Un esemplare di Caretta caretta è stato rinvenuto da bagnanti presso lo stabilimento Saporetti di Torre Paola, a Sabaudia , e salvato dal personale del centro di recupero dei carabinieri forestali della stazione di Fogliano .

I carabinieri salvato il gatto dal fuoco La Gazzetta del Mezzogiorno San Nicandro, abitazione distrutta da un incendio: VVFF e Carabinieri salvano un gattino Nella tarda serata di martedì 27 luglio un incendio ha avvolto completamente un’abitazione di San Nicandro Garganico. All’origine delle fiamme, stando al racconto del proprietario, una candela acciden ...

Casa in fiamme sul Gargano, i carabinieri salvano il gattino Jeko Dal balcone di un’abitazione attigua i militari hanno allungato una trave con una ciotola di acqua per convincere il gattino a salire su e mettersi in salvo ...

