Diretta Irma Testa medaglia di bronzo nella boxe. Sciabola donne, ora l'Italia in semifinale (Di sabato 31 luglio 2021) Sabato di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove sono diverse le possibili gioie azzurre. La prima arriva alle 3.45 con Simona Quadarella che vince la medaglia di bronzo negli 800 metri stile... Leggi su ilmattino (Di sabato 31 luglio 2021) Sabato di gare alle Olimpiadi di Tokyo 2020, dove sono diverse le possibili gioie azzurre. La prima arriva alle 3.45 con Simona Quadarella che vince ladinegli 800 metri stile...

Advertising

EnfantProdige : RT @DiabloRoma: #Tokyo2020 #Basketball #OlimpiadiTipo #Boxing Va bene tutto, ma stavolta io avrei trasmesso sulla Rai Irma Testa in dirett… - DiabloRoma : #Tokyo2020 #Basketball #OlimpiadiTipo #Boxing Va bene tutto, ma stavolta io avrei trasmesso sulla Rai Irma Testa i… - zazoomblog : LIVE – Irma Testa vs Nesthy Petecio semifinale boxe femminile Tokyo 2020: aggiornamenti in DIRETTA - #Testa… - zazoomblog : Tokyo 2020 boxe femminile: Irma Testa in semifinale oggi in tv orario canale e diretta streaming - #Tokyo… - zazoomblog : LIVE Irma Testa-Petecio Olimpiadi boxe in DIRETTA: semifinale da brividi contro la campionessa del mondo - #Testa-… -