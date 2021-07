Cucinare a 60 anni: perché seguire un corso online (Di sabato 31 luglio 2021) Imparare a Cucinare a 60 anni, niente di più semplice con un corso online: tutti i vantaggi e i consigli per apprendere l'arte della cucina comodamente da casa Leggi su ilgiornale (Di sabato 31 luglio 2021) Imparare aa 60, niente di più semplice con un: tutti i vantaggi e i consigli per apprendere l'arte della cucina comodamente da casa

Advertising

SpookyEly : @Valeriotta_ E fai bene, io cerco di capire come fa mia cognata che in una settimana di campeggio (o 2 dipende dagl… - FlavioPons : @Shut_up666 Hmm i miei ricordi risalgono piu' che altro agli ultimi anni di liceo. A volte come tutti non ho voglia… - f_sven_ : Mai visto mio padre, 66 anni e impiegato a T.I. Enel prima e Terna poi (dalla fine della leva), tornare da lavoro c… - HushiDani : @rottmelnew Ne mancano 9 cioè i più piccoli. Due 12/14enni possono fare i letti, cucinare e dare una tachipirina.… - accirtbucchi : ieri dissi alle mie amiche (16-17 anni) che non so per niente cucinare e una mi disse 'e quando ti sposi come fai?' ???vi prego ma perché -