Calcio | Roma | pareggio senza gol in amichevole con il Siviglia

(Di sabato 31 luglio 2021) Faro, 31 lug. – (Adnkronos) – Finiscegol l’tra lae ildisputata allo stadio di Faro nell’Algarve in Portogallo dove i giallorossi sono in ritiro. Gli spagnoli restano in 10 al 20? della ripresa per l’espulsione per doppia ammonizione di Gudelj. Partita sostanzialmente equilibrata con la squadra di Mourinho pericolosa con Mkhitaryan e Pérez nel primo tempo, e con qualche fiammata di Zaniolo nel secondo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Nello specifico, oltre alle big Juventus ( CLICCA QUI PER SEGUIRE IL LIVE ), Milan ( CLICCA QUI PER IL LIVE ), Napoli ,e Atalanta, test di caratura internazionale per Cagliari, Genoa, Torino, ...Lanon va oltre lo 0 - 0 contro il Siviglia nella seconda amichevole disputata nel ritiro portoghese. Mourinho, a Faro, cambia l'undici titolare rispetto alla gara con il Porto schierando una ...Faro, 31 lug. - (Adnkronos) - Finisce senza gol l'amichevole tra la Roma e il Siviglia disputata allo stadio di Faro nell'Algarve in Portogallo dove i giallorossi sono in ritiro. Gli spagnoli restano ...Il portoghese inserisce i big solo nella ripresa ma non sblocca il risultato, nonostante la squadra di Lopetegui in dieci. Leggi di più ...