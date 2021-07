Azionariato popolare Inter | il calcio torna davvero verso i tifosi?

(Di sabato 31 luglio 2021) Roma, 31 lug – Il campionato europeo appena concluso ci ha lasciato in eredità – oltre al vittorioso percorso azzurro – anche stadi nuovamente gremiti di spettatori come, ad esempio, Wembley e la Puskás Aréna di Budapest. In Italia, al contrario, il ritorno alla piena capienza degli impianti è ancora utopia. Tanto che in molti si stanno chiedendo quale sarà il futuro di chi abitualmente frequenta(va) curve e gradinate.Nel percorso eterodiretto dai padroni del vapore pallonaro – il cui obiettivo, vale sempre la pena ricordarlo, è quello di sostituire la figura del tifoso con quella del consumatore – sembra però aprirsi una diversa via che porterebbe direttamente alla “proprietà diffusa” ...

Advertising

ercolescorza : @Mark33846202 All'azionariato popolare dell'Inter partecipano due cartiere,non si sa mai...?????? - ilfanciullino : @sscnapoli Quelli che scrivono sono gli stessi de “L’azionariato popolare”. Ottimo. - MatteoPrencipe7 : @FBiasin Così, Fabrizio, risolverete i grossi problemi economici, tra il francobollo e l’azionariato popolare potet… - stefanomoro85 : @LaPiccanza @DiMarzio Non capisco questo nervosismo martino. Non avete il più grande centravanti del mondo? I dirig… - LCiappeddu : @AzzurraBarbuto Se intendi indire un azionariato popolare io ci sto ! -

Ultime Notizie dalla rete : Azionariato popolare

Il Primato Nazionale

... rappresentante di sambiasini di successo all'estero; in società avremmo portato anche un delegato dei tanti tifosi che avevano iniziato a costituire l'. Ma non solo questo. Sul ...Ai tanti che in queste ore hanno interagito con noi chiediamo quindi di tradurre in azione concreta, a sostegno dell', la loro energia per le sorti della S. S. Arezzo". 1 - - > ...Una suggestione. Qualcosa in più, anche se nessuna delle parti in causa conferma o smentisce. Una cosa è certa, da quando si è capito che Borja Valero potrebbe tornare a giocare si è acceso l’entusias ...Avanza il progetto Interspac guidato da Carlo Cottarelli che ci ha concesso un’intervista in cui si è parlato anche del futuro dell’Inter. Carlo Cottarelli () Car ...