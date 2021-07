Ansia per Gaetano Curreri degli Stadio: si accascia a terra sul palco (Di sabato 31 luglio 2021) I fan degli Stadio sono tutti in Ansia per un malore che ha improvvisamente colpito il frontman Gaetano Curreri mentre era sul palco. Gaetano Curreri (GettyImages)Grande Ansia per Gaetano Curreri. Il frontman degli Stadio ha infatti accusato un malore mentre si trovava sul palco. Il cantante era a San Benedetto del Tronto per un concerto quando improvvisamente si è accasciato a terra. Subito lo spettacolo è stato sospeso ... Leggi su chenews (Di sabato 31 luglio 2021) I fansono tutti inper un malore che ha improvvisamente colpito il frontmanmentre era sul(GettyImages)Grandeper. Il frontmanha infatti accusato un malore mentre si trovava sul. Il cantante era a San Benedetto del Tronto per un concerto quando improvvisamente si èto a. Subito lo spettacolo è stato sospeso ...

Advertising

ilPando2 : Ho piu ansia oggi per #italiacina #Volleyball #Olympics #Tokyo2020 rispetto al giorno della laurea. ‘Namo ragazze!! - thewaterflea : RT @ParcodiGiacomo: - “Mi scusi ma io la chiamavo per la pren…” - “No dottore, lei non può capire la mia gioia! Sa che ho anche pregato per… - vicsheretoo : in ansia per il basket, ormai ho l'ansia per tutto #GiochiOlimpici #Tokyo2020 - pirata970 : @clanguss Si Claudio una pessima notizia, era nell’aria da tempo ma ho sperato fino all’ultimo, purtroppo ieri la c… - Kariswhoo : eccomi sveglia per la partita di basket sfo semplicemente morendo d’ansia -