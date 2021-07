Tunisia, una crisi grave e le nostre responsabilità (Di venerdì 30 luglio 2021) Quando non ci sono nuvole, verso l’ora del tramonto, da Kelibia, città costiera del nord della Tunisia, è possibile vedere il profilo di Pantelleria e dunque l’Italia. Questo, ci dice molto di quanto la Tunisia sia importante per il nostro Paese, nella sua funzione geografica di porta d’accesso all’Africa, nella sua funzione geopolitica per la pace nel Mediterraneo e nella sua funzione culturale di chiave di lettura del mondo arabo e delle pulsioni che lo animano. Ciò che succede in … Continua L'articolo proviene da il manifesto. Leggi su ilmanifesto (Di venerdì 30 luglio 2021) Quando non ci sono nuvole, verso l’ora del tramonto, da Kelibia, città costiera del nord della, è possibile vedere il profilo di Pantelleria e dunque l’Italia. Questo, ci dice molto di quanto lasia importante per il nostro Paese, nella sua funzione geografica di porta d’accesso all’Africa, nella sua funzione geopolitica per la pace nel Mediterraneo e nella sua funzione culturale di chiave di lettura del mondo arabo e delle pulsioni che lo animano. Ciò che succede in … Continua L'articolo proviene da il manifesto.

