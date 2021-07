Spagna, vendite al dettaglio giugno +0,2% su mese, +1,4% su anno (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Accelera il commercio in Spagna a giugno. Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), le vendite al dettaglio hanno registrato un incremento dell’1,4% su base annua dopo il +19,7% riportato a maggio (dato rivisto da +19,6% e su cui pesava il confronto con un 2020 caratterizzato da estese restrizioni). Su base mensile ha registrato un +0,2%, dopo la variazione nulla del mese precedente. Anche la serie grezza (non destagionalizzata) registra un aumento, pari a +1,8% sull’anno precedente. Leggi su quifinanza (Di venerdì 30 luglio 2021) (Teleborsa) – Accelera il commercio in. Secondo l’ultima rilevazione dell’Istituto Nazionale di Statistica spagnolo (INE), lealregistrato un incremento dell’1,4% su base annua dopo il +19,7% riportato a maggio (dato rivisto da +19,6% e su cui pesava il confronto con un 2020 caratterizzato da estese restrizioni). Su base mensile ha registrato un +0,2%, dopo la variazione nulla delprecedente. Anche la serie grezza (non destagionalizzata) registra un aumento, pari a +1,8% sull’precedente.

