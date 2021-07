Scontro tra toghe nella Procura di Milano. Indagato a Brescia pure il procuratore Greco (Di venerdì 30 luglio 2021) Continua a soffiare vento di bufera sulle toghe milanesi. Dopo i veleni sul caso dei verbali apocrifi di Piero Amara, risulta Indagato anche il Procuratore di Milano, Francesco Greco. Secondo la Procura di Brescia, competente per i reati dei colleghi del capoluogo lombardo (leggi qui), si tratta di un atto dovuto. Al vertice dell’ufficio giudiziario di Milano, viene contestato il ritardo nell’apertura dell’indagine nata dalle dichiarazioni messe a verbale dall’avvocato Amara sulla presunta Loggia Ungheria. Nel fascicolo Bresciano c’è ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 30 luglio 2021) Continua a soffiare vento di bufera sullemilanesi. Dopo i veleni sul caso dei verbali apocrifi di Piero Amara, risultaanche iltore di, Francesco. Secondo ladi, competente per i reati dei colleghi del capoluogo lombardo (leggi qui), si tratta di un atto dovuto. Al vertice dell’ufficio giudiziario di, viene contestato il ritardo nell’apertura dell’indagine nata dalle dichiarazioni messe a verbale dall’avvocato Amara sulla presunta Loggia Ungheria. Nel fascicolono c’è ...

