Roma, ancora un femminicidio: Monica uccisa a coltellate in casa (Di venerdì 30 luglio 2021) Uccide la compagna a coltellate. E' successo ieri, giovedì 29 luglio, a Roma, in zona Marconi. Vittima dell'ennesimo femminicidio è una donna di 44 anni, Monica L.M.V. A ucciderla un 68enne di origini colombiane. Il delitto si è consumato al culmine di una violenta discussione avvenuta nell'appartamento in cui convenivano.

