Nuoto | un buon Gregorio Paltrinieri è in finale alle Olimpiadi nei 1500 sl con il 4° tempo

Gregorio Paltrinieri ha risposto presente e centrato la qualificazione per la finale dei 1500 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo. Il vincitore dell'oro a Rio 2016 in questa gara ha dovuto fare i conti con quella che è una condizione fisica tutt'altro che perfetta per i postumi della mononucleosi che l'hanno costretto a stare fermo per circa un mese, prima della partenza per la capitale giapponese. Pertanto, valutando il tutto nell'ottica di una gestione della gara, Greg è riuscito a centrare l'obiettivo nuotando il quarto tempo nelle heat di 14'49?17.

TOKYO ( GIAPPONE ) - Buon tempo per Lorenzo Zazzeri che, con il nono tempo assoluto, si qualifica per le semifinali dei 50 stile libero grazie ad un terzo posto in batteria ( 21"86 ) alle spalle dell'americano Caeleb

