Missione compiuta per Abdelwahed e Ala Zoghlami: due italiani in finale dei 3000 siepi (Di venerdì 30 luglio 2021) Due azzurri su tre sono nella finale dei 3.000 siepi di lunedì, alla vigilia un risultato francamente non immaginabile. Tre batterie (velocissime), coi primi tre promossi direttamente e i migliori sei ... Leggi su gazzetta (Di venerdì 30 luglio 2021) Due azzurri su tre sono nelladei 3.000di lunedì, alla vigilia un risultato francamente non immaginabile. Tre batterie (velocissime), coi primi tre promossi direttamente e i migliori sei ...

