Luca Zaia contro i no vax: «Se inventassero oggi la penicillina direbbero che la muffa non se la iniettano»

Sui vaccini sta saltando il patto sociale. In questo clima se inventassero la penicillina la gente sui social network direbbe che la muffa non se la inietta. E i leghisti che vanno in piazza contro il Green Pass non danno la linea al partito. Il presidente della Regione Veneto Luca Zaia in un'intervista rilasciata oggi al Corriere della Sera va all'attacco dei no vax ma anche di quegli eletti nel Carroccio che hanno parlato alle manifestazione dei Comitati per la Libera Scelta, che contestano i vaccini, l'obbligo vaccinale e la Certificazione Verde Covid-19.

