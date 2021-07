I look del mese: cos’hanno indossato le star? (Di venerdì 30 luglio 2021) E’ difficile restare costantemente aggiornati su tutti i look delle star. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili. Luglio ci porta caldo e fantasia. In uno dei mesi di vacanza per antonomasia, sono tante le star italiane che puntano sui colori accesi e sui pattern allegri per i loro look. Chiara Ferragni è più estiva che mai nel top giallo di Sandro abbinato a una ... Leggi su lookdavip.tgcom24 (Di venerdì 30 luglio 2021) E’ difficile ree costantemente aggiornati su tutti idelle. Dai red carpet allo streetstyle, ogni giorno veniamo invasi da immagini di vestiti e accessori delle celebrity. Sorridenti sul tappeto rosso, ammiccanti nei selfie e inconsapevoli (forse) negli scatti rubati, le stelle spaziano dagli outfit più eleganti alle proposte più improbabili. Luglio ci porta caldo e fantasia. In uno dei mesi di vacanza per antonomasia, sono tante leitaliane che puntano sui colori accesi e sui pattern allegri per i loro. Chiara Ferragni è più estiva che mai nel top giallo di Sandro abbinato a una ...

GoalItalia : La @FIGC si rifà il look: facciata in onore del trionfo degli @azzurri ad #EURO2020 ???????? - acmilan : Go Rossonero, upgrade your browser for a new experience ??? ?? - VanityFairIt : Giusy Buscemi, Carolina Crescentini, Giulia Salemi, Leo Gassmann, Claudia Gerini (tra gli altri) portano sul tappet… - ilaria74903773 : RT @VanityFairIt: Giusy Buscemi, Carolina Crescentini, Giulia Salemi, Leo Gassmann, Claudia Gerini (tra gli altri) portano sul tappeto ross… - senkanokoi : poi non voglio neanche entrare nella discussione del “boooo come rovinate i libri” che spunta fuori ogni tot settim… -