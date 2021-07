Contro la povertà minorile, per la cultura e il digitale: ecco il mio impegno per i cittadini futuri (Di venerdì 30 luglio 2021) Le future generazioni rappresentano la vitalità l’entusiasmo e il futuro di una società. Sono loro i semi della vita. Prendiamo i Fridays For Future, oggi rappresentano l’unico germe rivoluzionario dei nostri tempi di cui il pianeta ha un disperato bisogno. Denunciano un pianeta in fiamme come in Sardegna e in Amazzonia, alluvionato come in Germania, in Belgio e negli Stati Uniti, sotto una grandina assassina che spacca i vetri delle macchine in viaggio ma anche l’ingiustizia di non poter godere di mare, spiagge, parchi, montagne, neve, di cui la nostra generazione ha goduto. E le multinazionali automobilistiche o dell’energia non hanno alcun diritto di negare loro il futuro. Il problema è ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 30 luglio 2021) Le future generazioni rappresentano la vitalità l’entusiasmo e il futuro di una società. Sono loro i semi della vita. Prendiamo i Fridays For Future, oggi rappresentano l’unico germe rivoluzionario dei nostri tempi di cui il pianeta ha un disperato bisogno. Denunciano un pianeta in fiamme come in Sardegna e in Amazzonia, alluvionato come in Germania, in Belgio e negli Stati Uniti, sotto una grandina assassina che spacca i vetri delle macchine in viaggio ma anche l’ingiustizia di non poter godere di mare, spiagge, parchi, montagne, neve, di cui la nostra generazione ha goduto. E le multinazionali automobilistiche o dell’energia non hanno alcun diritto di negare loro il futuro. Il problema è ...

