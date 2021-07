Catania | truffa su un testamento | sequestrano un milione dalla Gdf

(Di venerdì 30 luglio 2021) Nell’ambito di articolate indagini coordinate da questa Procura della Repubblica, i Finanzieri del Comando Provinciale dihanno eseguito un provvedimento di sequestro preventivo per oltre undi euro, emesso dal Giudice per le indagini preliminari presso il locale Tribunale, per i reati, tra l’altro, di falsità inolografo, riciclaggio e autoriciclaggio, reimpiego il Mattino di Sicilia - NotizieSicilia.

