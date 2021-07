Campania, De Luca: “Oggi assumiamo 650 in centri impiego” (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Oggi si completa il secondo grande concorso della Regione Campania per 650 posti di lavoro a tempo indeterminato nei centri per l’impiego della Regione”. Lo ha annunciato nella sua diretta Facebook il governatore campano Vincenzo De Luca. “Quei centri – ha ricordato De Luca – li abbiamo ereditati dalle province, erano una rete disastrosa. Abbiamo fatto questo concorso per aumentare i dipendenti: hanno partecipato 70.000 giovani e 650 vanno a lavorare a tempo indeterminato, con i colloqui che finiscono oggi. Questi si aggiungono ai quasi duemila del ... Leggi su anteprima24 (Di venerdì 30 luglio 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – “Oggi si completa il secondo grande concorso della Regioneper 650 posti di lavoro a tempo indeterminato neiper l’della Regione”. Lo ha annunciato nella sua diretta Facebook il governatore campano Vincenzo De. “Quei– ha ricordato De– li abbiamo ereditati dalle province, erano una rete disastrosa. Abbiamo fatto questo concorso per aumentare i dipendenti: hanno partecipato 70.000 giovani e 650 vanno a lavorare a tempo indeterminato, con i colloqui che finiscono oggi. Questi si aggiungono ai quasi duemila del ...

