Voghera, la sorella di Youns chiede l’aiuto di Ilaria Cucchi “Mio fratello era come il suo” (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo la morte del 39enne Youns El Bossettaoui, l’Opposizione chiede le dimissioni di tutta la giunta comunale. Intanto la sorella del defunto ha preso contatti con Ilaria Cucchi. L’assessore alla sicurezza di Voghera, l’avvocato 47enne Massimo Adriatici non ricopre più il suo ruolo. Attualmente agli arresti domiciliari per la morte del 39enne Youns El Bossettaoui, L'articolo proviene da Leggilo.org. Leggi su leggilo (Di giovedì 29 luglio 2021) Dopo la morte del 39enneEl Bossettaoui, l’Opposizionele dimissioni di tutta la giunta comunale. Intanto ladel defunto ha preso contatti con. L’assessore alla sicurezza di, l’avvocato 47enne Massimo Adriatici non ricopre più il suo ruolo. Attualmente agli arresti domiciliari per la morte del 39enneEl Bossettaoui, L'articolo proviene da Leggilo.org.

lucatelese : “Tutte le persone malate meritano di morire? Mio fratello non c’è più, perché qualcuno gira con il colpo in canna n… - lucatelese : “Voi avete figli? Voi avete fratelli? Dicono che era un barbone. E allora? E allora?”. Il grido di dolore della sor… - Agenzia_Ansa : Uomo ucciso in piazza a Voghera, parla la sorella della vittima: 'com'è uscito quel colpo?'. Il cognato: 'vogliamo… - Lacernman : RT @luigi6517: La sorella del delinquente AMMAZZATO a Voghera non la guardo!!!!! Mi viene il vomito!!! - SbrizzaClaudio : RT @felicedavanzo: Non è che poi a Voghera la sorella del marocchino, oltre al risarcimento, cospicuo, poi si candida col PD ?? Dramma nel… -