Vaccino Moderna a giovani 12 - 17 anni, via libera Ministero (Di giovedì 29 luglio 2021) Vaccino Moderna ai giovani, c'è il via libera del Ministero della Salute. 'A seguito della determina' dell'Agenzia italiana del farmaco 'Aifa, n.111/2021', pubblicata in Gazzetta ufficiale, 'si rappresenta che il Vaccino Spikevax*' di Moderna contro Covid - 19 'è indicato in soggetti di età pari o superiore a 12 anni'. E' quanto si legge nella circolare firmata dal ...

Agenzia_Ansa : L'Aifa approva il vaccino di Moderna per la fascia di età 12-17 anni. Accolto il parere dell'Ema. 'I dati dimostran… - ilpost : L’Agenzia Italiana per il Farmaco ha autorizzato la somministrazione del vaccino di Moderna anche agli adolescenti… - RobertoBurioni : OTTIME NOTIZIE- vaccino Moderna approvato da EMA per la fascia 12-16 anni. La possibilità di riaprire le scuole in… - lifestyleblogit : Vaccino Moderna a giovani 12-17 anni, via libera Ministero - - ultimenews24 : Vaccino Moderna ai giovani, c'è il via libera del ministero della Salute. 'A seguito della determina' dell'Agenzia… -