Transizione ecologica: accordo strategico Utilitalia-Ecomondo (Di giovedì 29 luglio 2021) (Teleborsa) – Ancora insieme IEG – Italian Exhibition Group e Utilitalia che rinnovano l'accordo strategico di collaborazione per i prossimi tre anni: Ecomondo e Key Energy, le due manifestazioni dedicate all'economia circolare e alle energie rinnovabili di IEG, saranno le piattaforme b2b internazionali di riferimento per la Federazione delle imprese italiane dei servizi pubblici che operano nei settori acqua, ambiente, energia elettrica e gas all'insegna dell'innovazione tecnologica e che avranno un ruolo chiave nella messa a terra dei progetti della missione 2 del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e del Green Deal ...

