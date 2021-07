«Torniamo alla vera prescrizione o il processo sarà un rebus» (Di giovedì 29 luglio 2021) Appello alla ministra Cartabia da cinque fra i più autorevoli studiosi italiani di diritto processuale penale: Daniele, Ferrua, Orlandi, Scalfati e Spangher Premesso che in sede governativa il testo della Commissione “Lattanzi2 è stato modificato sostituendo, dopo la sentenza di primo grado, alla prescrizione “sostanziale” come causa estintiva del reato, la prescrizione processuale, sotto il nome di ‘improcedibilità’, osserviamo con preoccupazione che: la soluzione prevalsa solleva serie perplessità in ordine al principio di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), nella parte ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 luglio 2021) Appelloministra Cartabia da cinque fra i più autorevoli studiosi italiani di diritto processuale penale: Daniele, Ferrua, Orlandi, Scalfati e Spangher Premesso che in sede governativa il testo della Commissione “Lattanzi2 è stato modificato sostituendo, dopo la sentenza di primo grado,“sostanziale” come causa estintiva del reato, laprocessuale, sotto il nome di ‘improcedibilità’, osserviamo con preoccupazione che: la soluzione prevalsa solleva serie perplessità in ordine al principio di obbligatorietà dell’azione penale (art. 112 Cost.), nella parte ...

