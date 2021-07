Sterpaglie a fuoco lungo la strada, allarme a Campoformido (Di giovedì 29 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Camion avvolto dalle fiamme, l'allarme in autostrada… Tampona un'auto mentre guida ubriaco, patente… Maltempo a Grado e Lignano, barche ... Leggi su friulioggi (Di giovedì 29 luglio 2021) (Visited 1 times, 1 visits today) Notizie Simili: Camion avvolto dalle fiamme, l'in auto… Tampona un'auto mentre guida ubriaco, patente… Maltempo a Grado e Lignano, barche ...

Advertising

infoitsalute : Sterpaglie a fuoco sulla A-29 in uscita da Palermo - VIDEO - caltalive : È accaduto questo pomeriggio alla zona industriale. Hanno preso fuoco alcune sterpaglie. Il rogo ha causato danni… - teleduemila : Rallentamenti in superstrada E78 a causa di un incendio sterpaglie a lato della carreggiata all’altezza di Bellocch… - RisolutoOnline : Intervento dei vigili del fuoco in congedo ieri per spegnere un incendio di sterpaglie sulla 115… - maurorosolen : @3emme80 @CoronaMauro Significa che si isa una scusante per tutto , questo il senso ipocrita delle belle frasi , p… -