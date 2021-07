Schwartzman | “Con questo caldo non è tennis | è The Walking Dead”

Advertising

RobRuggio : @ellepereffe Un paio di anni fa Schwartzman fece tardi con l’iscrizione ad un torneo e fece le quali, mi chiedo per… -

Ultime Notizie dalla rete : Schwartzman Con

Olimpiadi,furioso: "Non è tennis ma Walking dead!"TOKYO (GIAPPONE) - Le condizioni climatiche proibitive stanno mietendo diverse vittime a Tokyo 2020. I tennisti si sono ritrovati a scendere in campotemperature altissime e alcuni non hanno retto. Paula Badosa, ad esempio, è stata costretta ad abbandonare il campo addirittura in sedia a rotelle dopo aver accusato un malore per il forte caldo. ...Il tennista argentino non ci sta e si lamenta per il troppo caldo: "Gli orari delle gare li decidono chi siede in poltrona e guarda il Livescore con tre condizionatori accanto" ...Casper Ruud raccoglie oltre l'80% dei suoi punti sulla terra battuta. In passato sarebbe bastato per entrare in top 10, oggi forse no. Come lui Garin, Delbonis e Ramos-Vinolas ...