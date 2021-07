Scaroni | «Nessuna proposta formale di serrata in Serie A | ma sugli stadi bisogna fare presto»

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 29 luglio 2021) La Gazzetta dello Sport intervista il presidente del Milan, Paolo. Il tema è sempre la questione, su cui si esprime oggi anche Preziosi, patron del Genoa, sul Corriere della Sera. L’assenza di pubblico negli, dice, è «un danno economico non da poco e dall’altro a uno snaturamento di questo sport». «Ogni tanto sento dire da qualche presidente che dobbiamo chiedere ristori, in analogia a quello che fa per esempio il mondo dello spettacolo, perché in fondo siamo uno spettacolo anche noi. Beh, è una posizione che rispetto, capisco e condivido. Se poi fosse difficile per il governo concederne perché ...