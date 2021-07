Rovesciata di Taremi è gol della stagione Uefa, Insigne secondo (Di giovedì 29 luglio 2021) Sforbiciata batte tiro a giro, ma Lorenzo Insigne è comunque sul podio del gol della stagione 2020/2021 dell'Uefa. Il suo gol contro il Belgio durante i quarti di finale di Euro 2020 si è classificato ... Leggi su sport.tiscali (Di giovedì 29 luglio 2021) Sforbiciata batte tiro a giro, ma Lorenzoè comunque sul podio del gol2020/2021 dell'. Il suo gol contro il Belgio durante i quarti di finale di Euro 2020 si è classificato ...

Ultime Notizie dalla rete : Rovesciata Taremi Gol più bello dell'anno, la rovesciata di Taremi vince davanti al 'tiraggir' di Insigne Non è il 'tiraggir' di Lorenzo Insigne contro il Belgio il gol più bello dell'anno per il sito della Uefa. A trionfare è la rovesciata dell'iraniano Taremi , attaccante del Porto, a segno nei quarti di Champions League contro il Chelsea. Il podio del gol più bello dell'anno 1) MEHDI TAREMI (Porto) Gol contro il Chelsea, ...

Rovesciata di Taremi è gol della stagione Uefa, Insigne secondo La spettacolare rete in sforbiciata di Mehdi Taremi nel ritorno dei quarti di Champions League tra Porto e Chelsea è stata scelta come gol della stagione di Uefa.com con circa il 30% dei voti ...

Gol più bello dell’anno, la rovesciata di Taremi vince davanti al “tiraggir” di Insigne Il podio del gol più bello dell’anno. 1) MEHDI TAREMI (Porto) Gol contro il Chelsea, ritorno quarti Champions (13 aprile 2021) 2) LORENZO INSIGNE (Italia) Gol contro il Belgio, ...

