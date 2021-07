Maxiprocesso in Vaticano, le difese protestano: «Si è allestito un tribunale speciale» (Di giovedì 29 luglio 2021) Le difese dei dieci imputati del processo che si è aperto oggi davanti al tribunale Vaticano per lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese hanno sollevato diverse eccezioni. Il presidente Giuseppe Pignatone, a fine udienza, si è riservato su tutte le eccezioni presentate lasciando agli avvocati altro tempo per presentare copie di atti in sequestro (entro il 21 settembre). Le difese, in particolare, accusano il Vaticano di aver messo in atto una sorta di “tribunale speciale”, con quattro rescritti di Papa Francesco che hanno consentito ... Leggi su cityroma (Di giovedì 29 luglio 2021) Ledei dieci imputati del processo che si è aperto oggi davanti alper lo scandalo finanziario legato alla compravendita del Palazzo londinese hanno sollevato diverse eccezioni. Il presidente Giuseppe Pignatone, a fine udienza, si è riservato su tutte le eccezioni presentate lasciando agli avvocati altro tempo per presentare copie di atti in sequestro (entro il 21 settembre). Le, in particolare, accusano ildi aver messo in atto una sorta di “”, con quattro rescritti di Papa Francesco che hanno consentito ...

