Lutto per Cristina Donà | è morta la madre

MILANO – Un grande dolore per Cristina Donà: è morta la madre. A causa di questo grave lutto famigliare i concerti di Castelbasso per "No Festival" e Locorotondo per "Locus festival" sono stati rinviati ad altra data, che verrà comunicata non appena disponibile. Per informazioni ed eventuali rimborsi bisogna rivolgersi agli organizzatori locali o direttamente al punto di acquisto dei biglietti. Il live di Castelbasso era previsto il 30 luglio, quello di Locorotondo il 31. L'articolo L'Opinionista.

