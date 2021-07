Greg Paltrinieri | l’argento “miracolo” negli 800 stile libero | VIDEO

(Di giovedì 29 luglio 2021)orioha vinto la medaglia d’argento800ai Giochi di Tokyo 2020. Il campione azzurro ha chiuso in 7’42?11, a soli 24 centesimi dall’oro conquistato dall’americano Robert Finke in 7’41?87. Il bronzo è andato all’ucraino Mykhailo Romanchuk.800“Parlare diè poco, non ci avrei scommesso neanche io. Ma stavolta ci ho messo il cuore”, ha detto ...

Advertising

ItaliaTeam_it : TI AMIAMO GREG! ???? Più forte di tutto, Gregorio Paltrinieri è ARGENTO negli 800 sl! #ItaliaTeam | #StuporMundi |… - Coninews : ?? GREGORIOOOOOOO ?? Una prova di forza straordinaria! Gregorio #Paltrinieri si prende l'ARGENTO negli 800 sl di… - Eurosport_IT : GREG CE L'HA FATTA! ?? Paltrinieri si qualifica alla finale degli 800m stile libero e potrà puntare quindi a vincer… - Eurosport_IT : GREG È SUPER, CHE IMPRESA DI PALTRINIERI ?????? #Tokyo2020 | #GiochiOlimpici | #HomeOfOlympics | #ItaliaTeam |… - xsmedyl : RT @ItaliaTeam_it: TI AMIAMO GREG! ???? Più forte di tutto, Gregorio Paltrinieri è ARGENTO negli 800 sl! #ItaliaTeam | #StuporMundi | @FINO… -

Ultime Notizie dalla rete : Greg Paltrinieri

La gara vinta con coraggioparte fortissimo ed è davanti a tutti dai primi 100 fino ai 600, quando Romanchuk e Wellbrock contrattaccano. Ai 750 metriresiste in 7'14'02 ma al tocco è ......PER! Ce l'ha fatta Gregorio: ha vinto la medaglia d'argento negli 800 stile libero, un risultato impensabile fino alla vigilia per i problemi che non hanno abbandonato...Prima, molto prima, toccherà a Gregorio Paltrinieri andare a caccia della medaglia negli 800 stile libero, la prima gara del trittico da cui è atteso, insieme a Gabriele Detti. Giovedì 29 sono in prog ...Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia d’argento negli 800 stile libero alle Olimpiadi di Tokyo, sfiorando l’impresa e ...