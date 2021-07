"Due Regioni in zona rossa", ricomincia l'incubo: la quarta ondata è qui, chi viene travolto (Di giovedì 29 luglio 2021) Sicilia e Sardegna passano in zona rossa nella mappa europea del virus. Lo si legge nell'ultimo report del rischio epidemiologico nell'area Ue, messo a punto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Gran parte d'Italia, invece, passa in zona gialla. Restano verdi soltanto Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Valle d'Aosta e Piemonte. Per quanto riguarda gli altri Paesi nella mappa, invece, la Spagna è quasi interamente rosso scuro. Uguali Francia e Grecia, prevalentemente rosse. In ogni caso bisogna sottolineare che la mappa del rischio epidemiologico viene misurata dall'Ecdc in base ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 29 luglio 2021) Sicilia e Sardegna passano innella mappa europea del virus. Lo si legge nell'ultimo report del rischio epidemiologico nell'area Ue, messo a punto dal Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie (Ecdc). Gran parte d'Italia, invece, passa ingialla. Restano verdi soltanto Abruzzo, Molise, Puglia, Basilicata, Valle d'Aosta e Piemonte. Per quanto riguarda gli altri Paesi nella mappa, invece, la Spagna è quasi interamente rosso scuro. Uguali Francia e Grecia, prevalentemente rosse. In ogni caso bisogna sottolineare che la mappa del rischio epidemiologicomisurata dall'Ecdc in base ...

Advertising

fanpage : Due Regioni italiane sono tornate di colore rosso, ad indicare un livello di rischio elevato in relazione all'epide… - Libero_official : Nella mappa #Ue, Sicilia e Sardegna passano in zona rossa: lo si legge nell'ultimo rapporto del Centro europeo per… - cafifal : RT @fanpage: Due Regioni italiane sono tornate di colore rosso, ad indicare un livello di rischio elevato in relazione all'epidemia di coro… - _mocali : RT @SardiniaPost: ?? La Sardegna e la Sicilia sono le due uniche regioni italiane che tornano in rosso secondo il monitoraggio dell'Ecdc, il… - Stefy_1987 : RT @SardiniaPost: ?? La Sardegna e la Sicilia sono le due uniche regioni italiane che tornano in rosso secondo il monitoraggio dell'Ecdc, il… -