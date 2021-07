Draghi esasperato dalle beghe M5s impone l'agenda: subito la giustizia poi il dossier Covid (Di giovedì 29 luglio 2021) A Palazzo Chigi hanno perso la pazienza, e vogliono chiudere la partita sulla riforma della giustizia in settimana. Per poi dedicarsi, dalla prossima, al dossier Covid-scuola-trasporti Leggi su ilgiornale (Di giovedì 29 luglio 2021) A Palazzo Chigi hanno perso la pazienza, e vogliono chiudere la partita sulla riforma dellain settimana. Per poi dedicarsi, dalla prossima, al-scuola-trasporti

tiride2 : RT @totferrr: @gadlernertweet @CarloCalenda Calenda, che non ho necessità di amare peraltro, non è il solo a non comprendere questo fuoco d… - totferrr : @gadlernertweet @CarloCalenda Calenda, che non ho necessità di amare peraltro, non è il solo a non comprendere ques… - Frank196018 : @fanpage Ovvio. Alla paura della cura si risponde con la cura della paura. Le dichiarazioni di Draghi hanno solo es… - maddi1703 : Finalmente una domanda seria. Facciamo tornare al lavoro gli indivanados della P.A., please! Perché il cittadino ch… -