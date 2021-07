Calciomercato Venezia, colpo importante in arrivo a centrocampo! (Di giovedì 29 luglio 2021) Il Calciomercato del Venezia si sta intensificando nelle ultime ore e trovare giocatori giusti per mantenere la categoria non è semplice. Un centrocampista di prospettiva però, sta arrivando dal CSKA Mosca, si tratta dell’islandese Arnor Sigurdsson. Il 22enne ha giocato tanto quest’anno: 26 partite tra campionato e coppa in Russia con anche 5 presenze in Europa League. Calciomercato Venezia: la trattativa è conclusa Il centrocampista islandese in arrivo dalla Russia, sarebbe in arrivo per effettuare le visite mediche in Italia e, secondo TrivenetoGoal, il giocatore dovrebbe arrivare ... Leggi su rompipallone (Di giovedì 29 luglio 2021) Ildelsi sta intensificando nelle ultime ore e trovare giocatori giusti per mantenere la categoria non è semplice. Un centrocampista di prospettiva però, sta arrivando dal CSKA Mosca, si tratta dell’islandese Arnor Sigurdsson. Il 22enne ha giocato tanto quest’anno: 26 partite tra campionato e coppa in Russia con anche 5 presenze in Europa League.: la trattativa è conclusa Il centrocampista islandese indalla Russia, sarebbe inper effettuare le visite mediche in Italia e, secondo TrivenetoGoal, il giocatore dovrebbe arrivare ...

