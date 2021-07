Bob Odenkirk ricoverato dopo un malore sul set di Better Call Saul | come sta adesso

Advertising

fanpage : #BobOdenkirk trasportato d'urgenza in ospedale, ha avuto un malore sul set - massimostella : RT @mante: E Bob Odenkirk ha avuto un infarto sul set di Better Call Saul. - _predawnchaos : bob odenkirk mannaggiaddio vedi di star bene ora basta - serenel14278447 : RT @Adnkronos: Malore per Bob #Odenkirk, l'attore di #BetterCallSaul: le condizioni. - MegaNerd__ : #BobOdenkirk, lo straordinario attore protagonista di #BetterCallSaul, nella giornata di martedì ha avuto collasso… -

è in 'condizioni stabili' dopo il 'problema cardiaco' che gli ha causato il malore mentre era sul set di Better Call Saul. Il protagonista dell'acclamata serie tv, spin - off della ...Il mondo del cinema , e non solo, trattiene il fiato per. L'attore americano, infatti, ha avuto un malore mentre stava girando una scena di Better call Saul , la celebre serie Netflix - spin - off di Breaking Bad - in cui veste i panni del ...Bob Odenkirk è in "condizioni stabili" dopo il "problema cardiaco" che gli ha causato il malore mentre era sul set di Better Call Saul. Il protagonista dell'acclamata serie tv, spin-off della celebre ...Dopo ore di apprensione, l’ufficio stampa di Bob Odenkirk ha comunicato le condizioni di salute dopo il collasso.