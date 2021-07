Tamponi, l’assessore Romano interviene per fare chiarezza (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Comprendo che in fase preelettorale ogni occasione è buon, per alcuni esponenti dell’opposizione a questa amministrazione, per sollevare polemiche. In questo caso, come anche in altre circostanze, però le insinuazioni di comportamenti poco trasparenti o addirittura di favoritismo dell’amministrazione nei confronti di alcuni sono destituite da qualsiasi fondamento. I quesiti posti all’amministrazione sono diversi e cercherò di rispondere con oggettività ad ognuno di loro. In primo luogo si chiede del perché i test siano stati acquistati dalla società Tecnobios di cui è titolare il marito dell’assessore Mignone? La prima cosa che mi ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 28 luglio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiBenevento – “Comprendo che in fase preelettorale ogni occasione è buon, per alcuni esponenti dell’opposizione a questa amministrazione, per sollevare polemiche. In questo caso, come anche in altre circostanze, però le insinuazioni di comportamenti poco trasparenti o addirittura di favoritismo dell’amministrazione nei confronti di alcuni sono destituite da qualsiasi fondamento. I quesiti posti all’amministrazione sono diversi e cercherò di rispondere con oggettività ad ognuno di loro. In primo luogo si chiede del perché i test siano stati acquistati dalla società Tecnobios di cui è titolare il marito delMignone? La prima cosa che mi ...

