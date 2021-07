Speranza “E’ ora di ridisegnare il Servizio sanitario nazionale”

(Di mercoledì 28 luglio 2021) ROMA (ITALPRESS) – “Siamo a un passaggio cruciale: tutta l’Italia si gioca il proprio futuro, ma siamo ancora dentro l’emergenza, la partita è ancora delicata. Le varianti ci consegnano un quadro ancora complicato, ma sono ben 67 milioni le dosi di vaccino somministrate. Continuiamo con la massima attenzione, cautela e prudenza”. Così Roberto, ministro della Salute, nel corso di un evento. Il ministro ha ricordato come “il green pass serve per evitare le chiusure e rendere alcuni luoghi più sicuri” e come la “sfida dell’epidemia nei prossimi mesi èildel ...

Agenzia askanews

ROMA (ITALPRESS) – "Siamo a un passaggio cruciale: tutta l'Italia si gioca il proprio futuro, ma siamo ancora dentro l'emergenza, la partita è ancora delicata. Le varianti ci consegnano un quadro ancora ...