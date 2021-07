Spalletti: "Mi incatenerei per..." (Di mercoledì 28 luglio 2021) Come riportato nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano è intenzionato a puntare con decisione su questo gruppo. Sono quattro gli intoccabili del mister: Koulibaly, Fabian Ruiz, Zielinski e il capitano, Lorenzo Insigne. Soprattutto sul primo, durante il ritiro di Dimaro, Spalletti ha rilasciato una dichiarazione molto forte: "Koulibaly? Mi incatenerei per tenerlo, lo stimo come uomo e come giocatore. Non ho mai allenato uno forte come lui". Il nuovo tecnico è stato chiaro con Aurelio De Laurentiis, se non si può comprare, bisogna non vendere le certezze in rosa. Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 28 luglio 2021) Come riportato nell'edizione odierna della Gazzetta dello Sport, il tecnico toscano è intenzionato a puntare con decisione su questo gruppo. Sono quattro gli intoccabili del mister: Koulibaly, Fabian Ruiz, Zielinski e il capitano, Lorenzo Insigne. Soprattutto sul primo, durante il ritiro di Dimaro,ha rilasciato una dichiarazione molto forte: "Koulibaly? Miper tenerlo, lo stimo come uomo e come giocatore. Non ho mai allenato uno forte come lui". Il nuovo tecnico è stato chiaro con Aurelio De Laurentiis, se non si può comprare, bisogna non vendere le certezze in rosa.

